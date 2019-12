Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Einbrecher scheitern trotz massiver Hebelversuche

Overath (ots)

Trotz massiver Hebelmarken an mehreren Fenstern und einer Terrassentür, sowie dem Versuch ein Fenster mit einem Stein einzuwerfen, scheiterten bislang unbekannte Täter an einem Einfamilienhaus in der St.-Anno-Höhe in Overath. Die Tat muss nach Angaben des Geschädigten bereits zwischen vergangenem Donnerstag (05.12.) und Freitag (06.12.) passiert sein. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 3.000 Euro geschätzt. Dennoch zeigte sich wieder einmal, dass sich die Investition in einbruchsichere Fenster und Türen lohnt. Weitergehende Informationen dazu sowie kostenlose Beratungen erhalten interessierte Bürgerinnen und Bürger beim Kriminalkommissariat für Prävention und Opferschutz (02202 205-431). Wer sachdienliche Hinweise zu der Tat geben kann, wendet sich bitte an die Polizei RheinBerg unter Tel. 02202 205-0. (ct)

