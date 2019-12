Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Diebstahl einer Yamaha XT 600

Overath (ots)

Ein Overather hat am Montagmorgen (09.12.) den Diebstahl seines Kraftrades Yamaha XT 600 E aus dem Jahre 2002 feststellen müssen.

Das Zweirad hatte sein Sohn letztmalig am Sonntag (08.12.) gegen 22:00 Uhr in einem Hinterhof an der Hauptstraße gesehen, wo er selber es am Abend abgestellt hatte. Am Montagmorgen gegen 08.00 Uhr war es plötzlich verschwunden. Der Hof ist mit einem Metalltor gesichert.

Zu erkennen ist die Yamaha unter anderem an einer sehr deutlich abgenutzten Fußraste, einem gekürzten Kennzeichenhalter und dem abgeplatzten Lack am Tank unter dem Rostspuren zu sehen sind.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Diebstahl oder dem Verbleib des Zweirades mit dem amtlichen Kennzeichen GL-XT60 geben können, wenden sich bitte an die Polizei unter der Telefonnummer 02202 205-0. (gb)

