Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Mercedes gestohlen

Rösrath (ots)

Am Sonntag (08.12.) entwendeten unbekannte Täter zwischen 16:00 und 20:30 Uhr einen Mercedes Benz im Theodor-Fontane-Weg. Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen Mercedes Benz vom Modelltyp E 350 mit dem amtlichen Kennzeichen K-DE 242. Eine aufmerksame Nachbarin konnte in den Tagen zuvor zwei dunkel gekleidete Männer beobachten, die sich augenscheinlich in der Gegend umschauten.

Hinweise nimmt die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ma)

