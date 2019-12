Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Verfolgungsfahrt nach Pkw-Diebstahl

Am Montagabend (09.12.), gegen 23 Uhr, meldete sich eine Fahrzeughalterin aus der Höhenstraße in Steinenbrück über Notruf bei der Polizei. Sie hatte bemerkt, wie ihr vor der Haustür geparkter Daimler-Benz C-Klasse gestartet wurde und davon fuhr. Aufgrund einer Ortungsmöglichkeit konnte die Geschädigte den genauen Standort des entwendeten Fahrzeuges an die Polizei übermitteln. Eine alarmierte Streifenwagenbesatzung erblickte den Wagen dann auf der Olper Straße und versuchte ihn mittels Anhaltesignal zum Stoppen zu bewegen. Mit überhöhter Geschwindigkeit flüchtete der Dieb dann in Richtung Autobahnauffahrt Untereschbach. Auf der Bahnhofstraße befand sich ein zunächst scheinbar unbeteiligtes Fahrzeug vor dem Streifenwagen. Dieses verhinderte dann, dass der Streifenwagen überholen und dem gestohlenen Pkw weiter folgen konnte. Im Bereich der Auffahrt wurden plötzlich Metallkrallen aus dem Fenster dieses Pkw geworfen, um die weitere Verfolgung durch die Polizei zu verhindern. Diese Krallen, insgesamt circa 25 Stück, verursachten diverse Lackschäden am Streifenwagen. Nur durch Zufall wurde kein Reifen beschädigt, was bei der hohen Fahrgeschwindigkeit lebensgefährliche Folgen für die Polizeibeamten hätte haben können. Der Abstand zu den verfolgten Fahrzeugen vergrößerte sich, so dass die Beamten nur noch aus der Ferne erkennen konnten, dass der entwendete Pkw auf dem Rastplatz Röttgesberg abgestellt und mit laufendem Motor zurückgelassen wurde. Offenbar war der Fahrer des gestohlenen Pkw in das zweite Fahrzeug gestiegen, aus dem zuvor die Metallkrallen geworfen wurden. Mit diesem flüchteten sie weiter auf der A 4. Eine weitere Fahndung nach den Tätern unter Hinzuziehung eines Polizeihubschraubers verlief negativ. Die Autobahn musste aufgrund der Gefahr durch die ausgeworfenen Metallkrallen ab der Anschlussstelle Untereschbach in Fahrtrichtung Heerlen für etwa 40 Minuten voll gesperrt werden. Wenig später wurde bekannt, dass es bereits an insgesamt 8 weiteren Fahrzeugen zu Lack- und Reifenschäden gekommen war. Die Metallkrallen sowie ein aufgefundenes Brecheisen wurden als Beweismittel sichergestellt. Die Polizei ermittelt nun wegen diverser Straftaten und wertet dazu auch die Aufnahmen einer Überwachungskamera der Geschädigten sowie aus dem Streifenwagen aus. (ct)

