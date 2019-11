Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Dreischkamp

Zweiter Einbruch innerhalb der Woche

Coesfeld (ots)

Bereits zum zweiten Mal brachen unbekannte Täter in Geschäftsräume im Gewerbegebiet Dreischkamp ein. Zum ersten Mal gelangten die Einbrecher in der Nacht zum Dienstag (26.11.) in die Räumlichkeiten ein. In der Nacht zum heutigen Donnerstag (28.11.) brachen sie erneut in die Betriebsräume ein. In beiden Fällen gelangten die Täter durch das Einschlagen einer Scheibe eines Rolltores in das Gebäude. Aus dem Inneren stahlen sie gezielt hochwertige Elektrogeräte der Marke Stihl. In der heutigen Nacht muss ihnen zum Transport der Beute ein Transporter zur Verfügung gestanden haben. Von einem Zusammenhang zwischen den beiden Taten ist auszugehen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

