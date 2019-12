Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Morgendliche Glätte führte zu mehreren Fahrradunfällen im Stadtgebiet

Bergisch Gladbach (ots)

Am Dienstagmorgen (10.12.) wurde die herrschende Straßenglätte mehreren Radfahrern im Stadtgebiet von Bergisch Gladbach zum Verhängnis. Bereits um halb 5 stürzte ein 34-jähriger Kürtener in Herrenstrunden mit seinem Fahrrad auf feuchtem Laub und verletzte sich leicht. Zwischen 7.30 und 8 Uhr ereigneten sich weitere Unfälle in Kippekausen, Lückerath sowie auf der Johann-Wilhelm-Lindlar-Straße, wobei drei weitere Radfahrer aus Bergisch Gladbach (56 Jahre, 30 Jahre, 39 Jahre) jeweils leicht verletzt wurden. Der Gesamtsachschaden an den vier Fahrrädern liegt im unteren dreistelligen Bereich. Die Polizei weist eindringlich darauf hin, dass das Tragen eines Fahrradhelms schwerwiegende Kopfverletzungen verhindern kann. (ct)

