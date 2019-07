Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Zwei Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag (09.07.) gegen 10.05 Uhr kam es auf der Osterfelder Straße in Höhe des Krankenhauses zu einem Unfall. Ein 44-jähriger Bottroper fuhr mit seinem Pkw auf den Pkw einer 53-jährigen Bottroperin auf. Beide Fahrzeugführer mussten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Höhe des Sachschadens beträgt etwa 8.000,- Euro.

