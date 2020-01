Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Erneuter Festnahmeerfolg nach Einbruch in Supermarkt

Nienburg (ots)

(kem) In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es im Kräher Weg in Nienburg zu einem Einbruch in einen Supermarkt. Gegen 01.45 Uhr wurde eine Alarmauslösung in einem dortigen Geschäft gemeldet. Unmittelbar eintreffende Beamte der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg konnten in dem Geschäft eine männliche Person erkennen. Mit großem polizeilichen Kräfteaufgebot wurde das Gebäude umstellt, sodass die Person bei ihrem folgenden Fluchtversuch festgenommen werden konnte. Der Täter hatte es auf Elektronikartikel abgesehen. Das Diebesgut wurde ihm bei der Festnahme abgenommen. Auch ein Polizeihubschrauber und Diensthundeführer waren im Einsatz, da zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, ob sich weitere Täter im oder auf dem Objekt befanden. Nach vollständiger Durchsuchung des Objekts konnte dies jedoch ausgeschlossen werden. Nach Durchführung polizeilicher Maßnahmen wurde der Täter wieder entlassen. Es handelte sich um einen 37-jährigen aus Baden-Württemberg. Er war mit einem Seil auf das Vordach zum 1.OG geklettert und dort durch ein Fenster in das Geschäft eingestiegen.

