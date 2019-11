Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 211119-1038: Trickdiebinnen erbeuten Schmuck

Radevormwald (ots)

Eine Frau aus Radevormwald ist am Montag (18. November) in ihrer Wohnung von zwei Trickdiebinnen bestohlen worden. Gegen 11.00 Uhr klingelte in einem Mehrfamilienhaus der Straße "An der Eick" eine etwa 25 Jahre alte Frau bei der Geschädigten. Die Frau gab an, dass sie einem Nachbarn, der nicht zu Hause sei, eine Nachricht hinterlassen wolle und bat um einen Stift und Zettel. Während die Trickdiebin in der Küche im Beisein der Geschädigten einen Zettel beschrieb, schlich sich eine zuvor unbemerkt gebliebene Komplizin in die Wohnung und entwendete Schmuck. Erst als die beiden Frauen das Haus schon längst wieder verlassen hatten, bemerkte die Geschädigte, dass sie Trickdieben zum Opfer gefallen war.

Mit diesem Zetteltrick oder aber auch als Handwerker, Paketbote oder anderweitigen Personen getarnt versuchen Trickdiebe in die Wohnung von Opfern zu gelangen und diese abzulenken. Den Dieben reicht in der Regel nur eine kurze Zeit der Ablenkung, um Beute zu machen. Dagegen können sie sich schützen, indem Sie fremde Personen gar nicht erst in die Wohnung hineinlassen.

Die beiden Trickdiebinnen waren etwa 25 und 35 Jahren alt. Die jüngere war von gepflegter Erscheinung, etwa 160 cm groß und hatte rotbraun gefärbtes Haar. Die ältere Komplizin trug eine Kopfbedeckung. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

