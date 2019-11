POL-GM: 201119-1035: Unfallzeuge gesucht

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Auf der Bahnstraße ist am 11. November (Montag) ein am Straßenrand abgestellter VW Polo von einem Zulieferfahrzeug beschädigt worden; die Polizei sucht in diesem Zusammenhang einen Zeugen, der den Unfall in einem dort befindlichen Autozubehörgeschäftes gemeldet hat. Der Zeuge hatte am Montagvormittag beobachtet, wie das Zulieferfahrzeug gegen den blauen VW Polo gestoßen war. Der Mann wird gebeten sich mit dem Verkehrskommissariat in Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990 in Verbindung zu setzen.

