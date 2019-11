Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 201119-1034: Einbruch auf dem Bernberg

Gummersbach (ots)

In ein Einfamilienhaus an der Kastanienstraße sind Unbekannte am Dienstag (19. November) eingestiegen. Zwischen 14.00 und 21.30 Uhr gelangten die Täter über eine aufgehebelte Terrassentüre in das Haus. Sie durchwühlten mehrere Schränke; ob sie dabei Beute machten, war bei der Anzeigenerstattung noch nicht geklärt. Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte an die zentrale Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Telefonnummer 02261 81990.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell