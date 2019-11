Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 201119-1036: LKW durch Leitplanke gestoppt

Wiehl (ots)

Auf der Dreibholzer Straße hat am Mittwochmorgen ein 24-Jähriger aus Hagen die Kontrolle über seinen LKW verloren - eine Leitplanke verhinderte, dass der LKW gegen eine Hauswand prallte. Gegen 10.15 Uhr war der LKW auf der Dreibholzer Straße bergabwärts unterwegs. Der 24-jährige Fahrer schätzte offenbar eine scharfe Kurve falsch ein, kam von der Fahrbahn ab und blieb am Übergang zu einem Privatgrundstück an der dortigen Leitplanke hängen; andernfalls wäre er vermutlich gegen die Front des Hauses geprallt. Zur Bergung des LKW musste ein Kran anrücken. Die Dreibholzer Straße bleibt in dem Bereich auch nach Bergung des LKW gesperrt, da zunächst die Schutzfunktion der Leitplanke wieder hergestellt werden muss.

