Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht-Suche nach LKW

Altenkirchen (ots)

Am gestrigen Mittwoch, den 18.09.2019, zwischen 13:45 Uhr - 14:00 Uhr ereignete sich in der Hohlstraße in Altenkirchen eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei soll ein unbekannter Lastkraftwagen im besagtem Zeitraum beim Rangieren hinter einem Anwesen Am Hofsrech gegen einen Zaun des Geschädigten gefahren und sich anschließend von der Unfallörtlichkeit entfernt haben. Bei dem Lastkraftwagen soll es sich um einen Sattelauflieger mit weißer Zugmaschine sowie weißer Plane mit grüner Schrift gehandelt haben. Unter anderem soll der Lastkraftwagen mit schwarzen Pflanzenringen beladen gewesen sein. An dem Zaun entstand ein Sachschaden von ca. 400 EUR. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise an die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter Telefonnummer 06373/822-111 (E-Mail an pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de).

