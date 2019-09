Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebstahl aus Handtasche

Schönenberg-Kübelberg (ots)

Am gestrigen Mittwoch, den 18.09.2019, zwischen 14:15 Uhr und 14:35 Uhr kam es in einem Einkaufsmarkt in der Festwiesenstraße in Schönenberg-Kübelberg zu einem Diebstahl aus einer Handtasche. Hierbei wurde während des Einkaufs durch bislang unbekannte Täter aus der Handtasche der 56-jährigen Geschädigten die Geldbörse entwendet. Mit der aufgefunden Kreditkarte wurde anschließend versucht, am Geldautomaten an Bargeld zu gelangen. Die Polizei bittet um Hinweise auf etwaig verdächtig vorkommende Personen an die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter Telefonnummer 06373/822-111 (E-Mail an pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de) oder an die Polizeiinspektion Kusel unter Telefonnummer 06381/919-0 (E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de).

Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter Telefonnummer 06373/822-111

(E-Mail an pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de)



