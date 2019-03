Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Wohnungen eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Stadtgebiet (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Freitag (22.03.2019) und Sonntag (24.03.2019) in ein Haus und drei Wohnungen im Stadtgebiet Stuttgart eingebrochen. Ein weiterer Wohnungseinbruch scheiterte. Bei einem versuchten Wohnungseinbruch am Dachswaldweg wollten unbekannte Täter zwischen Freitagmorgen und Sonntagabend die Eingangstür in einem Mehrfamilienhaus aufhebeln, scheiterten jedoch bei ihrem Vorhaben. Am Samstagabend verschafften sich Unbekannte zwischen 17.45 Uhr und 20.00 Uhr vermutlich über die zugezogene Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus Zugang zu einer Erdgeschosswohnung an der Mahlestraße und durchwühlten mehrere Zimmer. Dabei erbeuteten sie Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Eine Zeugin konnte zwei unbekannte Personen beobachten, welche die Wohnung über die Balkontür verließen und sich in Richtung Erwin-Hageloh-Straße entfernten. An der Ludwigstraße hebelten die Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine Wohnungstür im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses auf, drangen in die Räumlichkeiten ein und durchsuchten die Wohnung. Ob die Täter etwas erbeuteten ist bislang nicht bekannt. Am Sonntag hebelten Unbekannte zwischen 14.20 Uhr und 20.30 Uhr die Balkontür einer Wohnung an der Stuttgarter Straße auf, durchwühlten die Zimmer und entwendeten einen Safe sowie mehrere Tausend Euro Bargeld. An der Reinhold-Nägele-Straße drangen die Täter am Sonntag gegen 20.50 Uhr über die Balkontür im ersten Obergeschoss in ein Einfamilienhaus ein. In mehreren Zimmern wurden Schubladen und Schränke durchsucht und Schmuck entwendet. Ob die Täter noch weiteres Diebesgut erbeuteten, ist bislang nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

