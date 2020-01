Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mann stiehlt Tabakwaren

Kaiserslautern (ots)

Seinen Nikotinbedarf decken, wollte wohl ein 38-Jähriger am Dienstagabend in einem Supermarkt in der Altenwoogstraße. Der Beschuldigte nahm mehrere Tabakwaren aus dem Kassenbereich und ließ sie in seinem Rucksack verschwinden. Von Mitarbeitern wurde der Mann jedoch erwischt und darauf angesprochen. Insgesamt stellten die Beamten 10 Großpackungen Tabak sicher. Gegen den 38-Jährigen wird nun ermittelt.|slc

