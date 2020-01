Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto landet im Straßengraben

Johanniskreuz (ots)

Ein 45-Jähriger befuhr am Dienstagmittag die B48 aus Richtung Johanniskreuz in Fahrtrichtung Hochspeyer. In einer Linkskurve verlor der Mann bei nasser und rutschiger Fahrbahn die Kontrolle über seinen Transporter. Das Fahrzeug brach mit dem Heck aus, wodurch es sich um 180 Grad drehte. Der Transporter rutschte über die Gegenspur in den dortigen Straßengraben, wo er letztlich auf der Beifahrerseite liegen blieb. Der Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Der Transporter musste abgeschleppt werden. |slc

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell