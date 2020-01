Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Vermisste Seniorin wohlbehalten zurück

Kaiserslautern (ots)

Eine Bewohnerin eines Seniorenheims im Stadtgebiet ist am Dienstag von der Polizei gesucht worden. Eine Mitarbeiterin der Einrichtung meldete sich am Vormittag bei den Beamten, weil sie die 87-Jährige vermisste. Bedienstete des Heims suchten bereits nach der Frau, jedoch erfolglos. Die Polizei leitete daraufhin Suchmaßnahmen ein. In Zusammenarbeit mit der Ordnungsbehörde fahndeten Einsatzkräfte nach der Seniorin. Bedienstete der Stadtverwaltung trafen die 87-Jährige nicht weit vom Seniorenheim an. Wohlbehalten begleiteten sie die Frau zurück ins Altenheim. |erf

