Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Falsche Kennzeichen montiert?

Kaiserslautern (ots)

Wegen des Verdachts der Urkundenfälschung, missbräuchlichen Nutzung von Kennzeichen und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt die Polizei gegen ein Paar aus dem Stadtgebiet.

Ein Auto, das auf das Paar zugelassen ist, war Anfang des Monats beanstandet worden, weil die Plakette für die Hauptuntersuchung nicht mehr gültig war. Nach dem Bericht an die Zulassungsstelle kam von dort nun eine Nachfrage, weshalb eine Streife erneut zur Wohnadresse des Paares fuhr. Dort stellte sich heraus, dass an dem Pkw, der vor drei Wochen noch das Kennzeichen mit ungültiger Plakette trug, nun ganz andere Schilder montiert waren. Weitere Ermittlungen ergaben dann, dass die "gesuchten" Kennzeichen jetzt plötzlich an einem anderen Pkw angeschraubt waren. Laut Überprüfung war dieser Wagen vergangene Woche stillgelegt worden. Die Kennzeichen wurden sichergestellt; die weiteren Ermittlungen laufen.

Aus ähnlichen Gründen wird auch gegen einen weiteren Pkw-Besitzer ermittelt. Sein Wagen war in der Nacht zu Dienstag in der Denisstraße aufgefallen, weil die Kennzeichenschilder entstempelt waren. Erste Überprüfungen ergaben, dass die Schilder nicht zu dem Wagen gehören, an dem sie montiert waren. Auch diese Kennzeichen wurden sichergestellt und weitere Ermittlungen eingeleitet. |cri

