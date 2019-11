POL-WHV: Pressemitteilung PK Jever 01.11.2019 - 03.11.2019

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Diebstahl an Pkw (01.11.2019, 11.00 Uhr bis 02.11.2019, 10.00 Uhr) 26441 Jever, Bahnhofstraße

Ein bislang unbekannter Täter entwendet im Tatzeitraum die Abdeckung eines Außenspiegels vom Pkw (Skoda Octavia) des Geschädigten. Dabei wird das Fahrzeugteil fachgerecht abgebaut, so dass die Elektronik des Spiegels freigelegt wurde. Hinweise zur Tat nimmt das Polizeikommissariat Jever (04461-92110) entgegen.

Besonders schwerer Fall des Diebstahls (ED aus Kiosk) (01.11.2019, 22.10 Uhr bis 02.11.20109, 04.30 Uhr) 26419 Schortens, Menkestraße

Unbekannte Täter dringen in der Nacht zum 02.11.2019 in den rückwärtigen Bereich eines Kiosks ein und entwenden aus den Räumlichkeiten Bargeld sowie Tabakwaren. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Jever (04461-92110) in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung an Pkw (01.11.2019, 19.30 bis 01.11.2019, 22.30 Uhr) 26419 Schortens, Menkestraße

Ein bislang unbekannter Täter schlägt die rechte Seitenscheibe vom Pkw des Geschädigten mit einem zuvor ausgehobenen Gullydeckel ein. Die Seitenscheibe des Renault wird dabei komplett zerstört. Hinweise zur Tat nimmt das Polizeikommissariat Jever (04461-92110) entgegen.

Verkehrsunfall mit Trunkenheit (03.11.2019, gg. 03.00 Uhr) 26452 Sande, Weserstraße

Auf dem Parkplatz einer Diskothek kam es zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Pkw. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme wird bei dem 21jährigen Unfallverursacher eine Alkoholbeeinflussung festgestellt. Ein freiwilliger Test am Alkomaten ergab eine AAK von 1,24 Promille. Eine Blutentnahme wurde bei dem jungen Mann durchgeführt. Ein Strafverfahren wurde gegen ihn eingeleitet.

