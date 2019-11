POL-WHV: Presse PK Varel 01.11. - 03.11.2019

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Einbruchdiebstahl in Ellenserdammersiel - Zeugen gesucht! Bockhorn - In der Zeit von Mittwoch, 30.10. bis Freitag, 01.11.2019 schlugen bislang unbekannte Täter ein Fenster zu einer Lagerhalle eines örtlichen Zimmereibetriebes in der Sielstraße ein und gelangten in das Objekt. Es wurden diverse hochwertige Maschinen und Geräte entwendet. Es ist davon auszugehen, dass der oder die Täter zur Tatausübung einen Transporter genutzt haben dürften. Daher werden Zeugen gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen.

Trunkenheitsfahrt und Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte Varel - Am frühen Samstagabend erhielt die Vareler Polizei den Hinweis auf eine Trunkenheitsfahrt. Ermittlungen ergaben, dass ein 51-jähriger Vareler sein Kleinkraftrad im öffentlichen Verkehr geführt hatte, obwohl er unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,73 Promille. Als der Beschuldigte zur Durchführung von Folgemaßnahmen der hiesigen Polizeidienststelle zugeführt werden sollte, griff dieser die eingesetzten Polizeibeamten tätlich an, wodurch diese leicht verletzt wurden. Nach Blutprobenentnahme beim Beschuldigten wurden Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte eingeleitet.

Trunkenheitsfahrt Varel- Eine weitere Trunkenheitsfahrt wurde in den frühen Morgenstunden des Sonntags bekannt. Anwohnern fiel in der Friedrich-Ebert-Straße ein Pkw Golf auf, welcher mit laufendem Motor am Fahrbahnrand stand. Die polizeiliche Überprüfung ergab, dass der 23-jähriger Fahrzeug-Führer aus Großefehn sein Fahrzeug in alkoholisiertem Zustand nach Varel gefahren hatte. Der junge Mann muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Diebstahl von Verkehrseinrichtungen Varel - Am frühen Sonntagmorgen verließ eine kleinere Gruppe alkoholisierter Heranwachsender einen örtlichen Gastronomiebetrieb. Auf ihrem Fußweg nach Hause wurden aus der Gruppe heraus ein Straßenschild sowie ein weiteres Verkehrszeichen entwendet und als Souvenir mitgeführt. Zwei Beschuldigte müssen sich nun in einem Strafverfahren wegen Diebstahls verantworten. Da das Straßenschild durch Gewalteinwirkung unbrauchbar wurde und ersetzt werden muss, wird der 25-jährige vergnügungsorientierte Beschuldigte aus Varel weiterhin die entstandenen Kosten tragen müssen.

Diebstahl eines Briefkastens - Zeugen gesucht! Im Tatzeitraum 02.11., 20:00 Uhr, bis 03.11, 07:00 Uhr, wurde von einem Privatgrundstück an der Lebensstraße in Grabstede ein Metallbriefkasten samt Holzpfahl entwendet. Das Behältnis wurde durch die Eigentümer mit Hausnummer und dem Abbild einer Katze verziert. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei in Bockhorn unter der Telefonnummer 04453-7350 mitzuteilen.

