POL-WHV: Einbruch in eine Bäckerei in Sande - Polizei bittet um Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

sande. In der Nacht zum Freitag, 01.11.2019, verschafften sich bisher unbekannte Täter, auf bisher nicht bekannte Weise, Zugang zu einer Bäckerei, in Höhe des Krankenhauses, in der Hauptstraße und entwendeten Bargeld.

Nach ersten Erkenntnissen könnten die späten Stunden vom Donnerstagabend (23:00 - 23:59 Uhr) als Tatzeit relevant sein. Hinweise zu dem Sachverhalt nimmt das Polizeikommissariat in Jever unter der Rufnummer: 04461/9211-0 entgegen.

