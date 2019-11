Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Brand eines Wohnmobils im Wangerland - Brandursache ungeklärt

Wilhelmshaven (ots)

wangerland. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet am frühen Donnerstagmittag, 31.10.2019, gegen 14:00 Uhr ein Wohnmobil am Funnenser Altendeich in Vollbrand.

Das Wohnmobil war in der Nähe des Wohnhauses abgestellt, sodass durch die enorme Hitzeentwicklung auch ein Gebäudeschaden entstand. Die Gesamtschadenshöhe konnte bei der Sachverhaltsaufnahme noch nicht beziffert werden, die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

