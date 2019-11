Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Fahren ohne Fahrerlaubnis in Varel - Heranwachsende war nur im Besitz einer Mofa-Prüfbescheinigung

Wilhelmshaven (ots)

varel. Am Donnerstagabend, 31.10.2019, kontrollierte eine Vareler Polizeistreife in der Panzerstraße ein Kleinkraftrad/ Roller mit bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit 45 km/h. Im Rahmen dieser Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass die 18-jähriger Fahrzeugführerin aus Varel lediglich im Besitz einer Mofa-Prüfbescheinigung und nicht einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist, so dass ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt wurde.

