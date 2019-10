Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Jever vom 31.10.2019

Wilhelmshaven (ots)

Verkehrsunfall

Am Mittwoch, den 30.11.2019, kam es gegen 13:45 Uhr, zu einem Verkehrsunfall im Bereich Moorwarfer Gastweg/An der alten Bundesstraße. Hierbei beabsichtigte eine 38-jährige Jeveranerin von der alten Bundesstraße nach links in den Moorwarfer Gastweg abzubiegen. Beim Abbiegevorgang übersah sie einen entgegenkommenden Pkw und es kam zu einem Zusammenstoß. An beiden Pkw entstand Sachschaden.

