POL-WHV: Pressemitteilung PK Varel vom 31.10.2019

Varel - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, den 30.10.2019, um 10:19 Uhr, wird eine 48-jährige Fahrzeugführerin aus Varel im Rahmen einer Verkehrskontrolle durch eine Streifenwagenbesatzung angehalten und überprüft. Anlass der Kontrolle war ein festgestellter Verkehrsverstoß. Einen Führerschein konnte die Fahrerin des Pkw allerdings nicht auf Verlangen aushändigen, sodass eine Vorlage des Dokuments in der Dienststelle angeordnet wurde. Die Dame konnte den Führerschein jedoch nicht wie verlangt vorzeigen, da ihr bereits vor 20 Jahren die Fahrerlaubnis entzogen wurde. Gegen die Frau wird nun beim Polizeikommissariat Varel wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Die Weiterfahrt wurde der 48-Jährigen untersagt.

Am Donnerstagmorgen, den 31.10.2019, um 08.30 Uhr, wird ein Vareler Autofahrer mit seinem Pkw am Schloßplatz angehalten und überprüft. Aufgefallen ist der Mann einer Streifenwagenbesatzung, da er mit seinem Pkw ohne Kennzeichen unterwegs gewesen ist. Während der anschließenden Kontrolle stellt sich heraus, dass der 40-Jährige eigentlich mit seinem Fahrzeug zur Zulassungsstelle fahren wollte. Die erforderlichen Papiere konnte er vorweisen. Ihm war aber nicht bekannt, dass es sich beim 31.10.2019 um einen Feiertag handelt und die Zulassungsstelle geschlossen ist. Unglücklicherweise konnte der Mann aber keinen Führerschein aushändigen. Nach anfänglichen Erklärungsversuchen des Mannes und weiteren Ermittlungen der kontrollierenden Beamten wurde schließlich klar, dass er gar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde dem 40-jährigen untersagt und der Pkw-Schlüssel wurde sichergestellt. Auf den Mann kommt ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu.

Zetel-Verkehrsunfall der anderen Art

Am späten Abend des 30.10.2019, um 22.15 Uhr, beabsichtigt eine Streifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats Varel einen Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw in der Bohlenberger Straße in Zetel anzuhalten. Durch das Einschalten des Anhaltesignalgebers mit der Aufforderung "Stopp Polizei" war der Fahrer offenbar derart erschrocken, dass er nach rechts auf einen Fahrradweg fuhr und beim Anhaltevorgang mit einem Verkehrsschildermast kollidierte. Die Beamten staunten angesichts des gezeigten Fahrmanövers nicht schlecht, konnten aber keine Beeinträchtigungen der Fahrtauglichkeit bei dem 21-jährigen Bockhorner feststellen. Der Mast wurde abgeknickt und am Pkw entstand leichter Sachschaden. Nach der Unfallaufnahme setzte der Mann seine Fahrt fort.

