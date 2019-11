Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Varel - Polizei bittet um Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

varel. Am Mittwoch, 30.10.2019, ereignete sich in der Zeit von 07:30 - 23:00 Uhr in der Haferkampstraße, Höhe Hausnummer 31 ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Eine 25-jährige Varelerin stellte ihren orangefarbigen Pkw Hyundai am Fahrbahnrand der Haferkampstraße ab. Bei ihrer Rückkehr zum Fahrzeug musste sie eine frische Unfallbeschädigung im Bereich des hinteren Radlaufs der Fahrerseite feststellen.

Der Unfallverursacher entfernte sich vom Ereignisort, ohne sich um den Schadensausgleich gekümmert zu haben. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen.

