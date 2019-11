Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Handgranatenfund in Varel (FOTO) - Kampfmittelbeseitigungsdienst sicherte die Gegenstände, keine Sprengung erforderlich

Wilhelmshaven (ots)

varel. Am Donnerstagmittag, 31.10.2019, wurde der Polizei der Fund einer Handgranate mitgeteilt.

Diese Handgranate fand ein Zeuge mitsamt Munition in einem Waldstück bei der Oldenburger Straße. Die eingesetzten Beamten forderten den Kampfmittelbeseitigungsdienst an, der die noch scharfen Gegenstände in Verwahrung nahm. Eine Sprengung war nicht erforderlich.

