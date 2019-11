Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Einbruch in eine Schule in Heppens - Unbekannte hebeln Zugangstür auf - Polizei bittet um Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Bislang unbekannte Täter hebelten in der Zeit vom 30.-11.-01.11.2019 die Zugangstür zu einer Schule in der Heppenser Straße, drangen in das Schulgebäude ein und verließen nach ersten Erkenntnissen das Gebäude ohne Beute.

Zeugen, die in der Zeitspanne im Bereich der Schule, verdächtige Personen, Fahrzeuge oder andere Auffälligkeiten bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell