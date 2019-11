Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Brand einer Gartenalaube

In der Nacht von Montag auf Dienstag,um 01:49 Uhr, wurde der Leitstelle der Berufsfeuerwehr Oberhausen durch Mitarbeiter eines Wachdienstes eine starke Rauchentwicklung und Feuerschein an der Bahnstraße in Holten gemeldet. Bei Eintreffen der Einheiten stand eine große Gartenlaube im Vollbrand. Die sofort eingesetzten Atemschutztrupps bekämpften das Feuer von zwei Seiten, somit konnte ein Übergreifen auf die angrenzenden Hütten verhindert werden. Durch die große Menge an brennbaren Materialien und die anschließenden Aufräum-und Nachlöscharbeiten waren die 15 Einsatzkräfte für drei Stunden am Einsatzort gebunden. Zur Ermittlung der Brandursache wurde die Polizei eingeschaltet.

Feuerwehr Oberhausen

