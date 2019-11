Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Brand in einer Gesamtschule

Oberhausen (ots)

Am Abend des 10.11.19, wurde der Löschzug der Feuerwache 2 in Sterkrade zu einem Brand auf der Egelsfurthstraße alarmiert. Auf dem Gelände der dortigen Gesamtschule hatte der Mitarbeiter eines Wachdienstes eine Rauchentwicklung in einem der Schulgebäude bemerkt. Vor Ort konnten die Einheiten der Feuerwehr ein Feuer in einem Kellerraum der auf dem Grundstück befindlichen Hausmeisterwohnung feststellen. Das Feuer konnte durch die eingesetzten Beamten schnell unter Kontrolle gebracht werden, die anschließenden Belüftungsmaßnahmen zur Entrauchung der Räumlichkeiten gestalteten sich aufgrund der Größe des Gebäudes aufwendig. Zur Ermittlung der Brandursache wurde die Kripo eingeschaltet. Der Einsatz dauerte ca. 2 Stunden.

