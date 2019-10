Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Heimrauchmelder und aufmerksame Nachbarin verhindern schlimmeres

Oberhausen (ots)

Um 15:28 Uhr wurde der Löschzug der Feuerwache 1 zu einem möglichen Zimmerbrand auf der nahe gelegenen Lipperheidstraße gerufen. Die Anruferin meldete einen Rauchmelderalarm sowie eine Rauchentwicklung aus einer Wohnung im 3 OG eines Mehrfamilienhauses. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich diese Meldung. Da in der betroffenen Wohnung noch eine Person vermutet wurde, wurde unverzüglich ein Trupp unter Atemschutz zur Menschenrettung in die Brandwohnung geschickt. Ein Bewohner konnte schnell aufgefunden und ins Freie gerettet werden. Aufgrund der Rauchgase die der Bewohner eingeatmet hatte, wurde er zur weiteren Behandlung in eine Fachklinik transportiert. Eine Nachbarin wurde ebenfalls aufgrund der Rauchgase vorsorglich in ein nahe gelegenes Krankenhaus zur weiteren Behandlung eingeliefert. Bei der weiteren Durchsuchung der Wohnung konnte als Ursache für die Rauchentwicklung angebranntes Essen auf dem Herd ausgemacht werden. Der Kleinbrand konnte schnell abgelöscht werden und die Wohnung mithilfe eines Hochleistungslüfters entraucht werden. Da alle Oberhausener Notärzte zum Zeitpunkt des Einsatzes in anderen Einsätzen gebunden waren, wurde die Feuerwehr Oberhausen durch Kollegen der Feuerwehr Mülheim unterstützt. Der von dort angeforderte Notarzt führte eine erste Versorgung beider Patienten an der Einsatzstelle durch. Weitere Personen kamen glücklicherweise nicht zu schaden. Dies ist nicht zuletzt auch auf den Heimrauchmelder sowie der aufmerksame Nachbarin zurückzuführen die schlimmeres verhindert haben. Insgesamt waren 18 Einsatzkräfte aus Oberhausen sowie 2 aus Mülheim für ca. 1 Stunde in dem Einsatz gebunden.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Oberhausen

Telefon: 0208 8585-1

E-Mail: feuerwehrleitstelle@oberhausen.de

Original-Content von: Feuerwehr Oberhausen, übermittelt durch news aktuell