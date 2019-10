Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahrraddiebstahl

Maxdorf (ots)

Am 09.10.2019 zwischen 08:15 Uhr und 10:15 Uhr entwenden derzeit unbekannte Täter an der RHB-Haltestelle "Maxdorf Süd" am Maxdorfer Weg ein graues Trekkingrad der Marke Lakes im Wert von 250,- EUR.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiwache Maxdorf

PHK Männchen

Telefon: 06237-934-1100

E-Mail: pwmaxdorf@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



