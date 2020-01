Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Öl im Landschaftsschutzgebiet "Vogelhammerkopf" - Polizei bittet um Hinweise

Kaiserslautern (ots)

Eine Ölspur zog sich am Dienstag durch das Landschaftsschutzgebiet "Vogelhammerkopf" im Bereich des Ortsteils Erzhütten. Auf einem Waldweg in der Verlängerung der Hahnbrunner Straße stellten Zeugen eine circa 500 Meter lange Ölspur fest. Vermutlich befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer den Waldweg und verlor dabei Hydrauliköl. Jetzt ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise. Wer hat am Dienstag, zwischen 8 Uhr und 14 Uhr, ein Auto, einen Transporter oder Laster oder ein Motorrad auf dem Waldweg gesehen? Wer kann Hinweise zu dem Verursacher geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

