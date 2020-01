Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Illegale Altreifenablagerung

Altenglan (ots)

Unbekannte Personen haben zwischen Sonntag- bis Montagnachmittag illegal mehrere Altreifen auf dem Wirtschaftsweg in Richtung Hundeheim (Welchweiler Straße) abgelegt. Anhand der Menge wird davon ausgegangen, dass ein größeres Fahrzeug oder Anhänger benutzt wurde.

Hinweise auf den Verursacher bitte telefonisch an die PI Kusel unter 06381/9190 oder per Email an pikusel@polizei.rlp.de.

PI Kusel 06381/9190 oder

Email pikusel@polizei.rlp.de



