Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in Wohnhaus

Ransweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Am Montag wurde in ein Wohnhaus in der Hohl eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter hebelten in der Zeit von 9:30 bis 22 Uhr ein zum Garten gelegenes Fenster auf und gelangten so ins Tatobjekt, wo sie alle Räume durchsuchten. Entwendet wurden etwas Bargeld und ein eBook-Reader. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0.

