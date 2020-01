Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: In Schlangenlinien unterwegs

Ramstein-Miesenbach (ots)

Ein Zeuge meldete in der Nacht zum Sonntag bei der Autobahnpolizei Kaiserslautern einen PKW auf der A 62, der in Fahrtrichtung Pirmasens in Schlangenlinien geführt wird. Das Fahrzeug konnte am Autobahnkreuz Landstuhl angehalten werden. Bei der Überprüfung der 30-jährigen Fahrerin wurde Alkoholeinfluss festgestellt. Aufgrund eines Atemtests, der über 1,2 Promille ergab, wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt.

