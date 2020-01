Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Aufs Dach gelegt

Bruchmühlbach-Miesau (ots)

Am Morgen des 11.01.2020 kam es auf der A 6 bei Bruchmühlbach-Miesau zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Der 20-jährige Mann befuhr mit seinem Opel die Auffahrt in Richtung Mannheim und verlor am Ende einer Linkskurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich in der angrenzenden Böschung. Der PKW blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien.

