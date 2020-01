Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wildunfall mit Folgen

Ginsweiler (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Reh und einem Pkw ist es am Samstagabend auf der L385 gekommen. Bei der anschließenden Verkehrsunfallaufnahme auf der Dienststelle konnte bei dem Fahrer des Pkw Alkoholgeruch in der Atemluft wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Dieser wird wohl so schnell nicht mehr mit einem Reh kollidieren.

