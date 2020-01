Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Ampel beschädigt und geflüchtet

Wolfstein (ots)

Zu einer Unfallflucht ist es am Freitagmorgen in der Lautertalstraße vor der Firma KOB gekommen. Vermutlich beim Rangieren kollidierte ein LKW gegen 10:30 Uhr mit der dortigen Lichtzeichenanlage. Durch den Zusammenstoß wurde die Ampel im oberen Bereich beschädigt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt im Anschluss fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die zur genannten Zeit in der Lautertalstraße unterwegs waren und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Lauterecken unter Telefon-Nummer 06382 9110 in Verbindung zu setzen.

