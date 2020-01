Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Geschwindigkeitskontrolle der Polizei

Offenbach-Hundheim/B 420 (ots)

Bei einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 70 Kilometern/Stunde hat die Polizei am Donnerstagnachmittag eine Verkehrsmessung durchgeführt. In Höhe der Gaststätte "Einsamkeit" wurden bei der Laserkontrolle innerhalb von 90 Minuten sieben Geschwindigkeits-Übertretungen festgestellt. Von den in Richtung Glanbrücken fahrenden Verkehrsteilnehmern waren sechs gebührenpflichtig zu verwarnen. Ein Fahrzeugführer der mit 102 Kilometern/Stunde gemessen wurde, erhält eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige. An einem der kontrollierten Fahrzeuge hatten zwei der montierten Reifen nicht die vorgeschriebene Mindestprofiltiefe. Sowohl der Halter, welcher in dem Fall Beifahrer war, als auch die Fahrerin werden beanzeigt.

