Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Personenkontrolle

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Am Freitagmittag hat eine Streife der Polizeiinspektion Rockenhausen in Winnweiler Betäubungsmittel sichergestellt. Diese wurden bei einem 27-Jährigen in einer Personenkontrolle in der Schloßstraße aufgefunden. Während der polizeilichen Maßnahmen beleidigte der Mann die Beamten mehrfach. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln und Beleidigung eingeleitet.

