Cremlingen: Ladendieb in Haft

Am Donnerstag, 08.08.2019, gegen 13:00 Uhr

Am Donnerstagmittag wurde ein 45-jähriger Mann durch Zeugen beim Ladendiebstahl in einem Discounter in Cremlingen, Im Moorbusche, beobachtet. Die Zeugen hatten demnach beobachtet, wie der Mann verschiedenste Waren in seinem Rucksack verstaute und anschließend die Räumlichkeiten des Geschäftes verließ, ohne zu zahlen. Durch die Zeugen konnte der Mann in der Nähe des Geschäftes auf einem Parkplatz gestellt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Bei der anschließenden Durchsuchung des Rucksackes stellten die Beamten fest, dass er Waren im Wert von rund 170,-- Euro entwendet hatte. Zur Beute gehörten unter anderem 28 Packungen Kaffee. Der mutmaßliche Täter, der sich ohne festen Wohnsitz in Deutschland aufhält, wurde vorläufig festgenommen und in das Polizeigewahrsam nach Wolfenbüttel gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen wurde der Beschuldigte auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig im sogenannten beschleunigtem Verfahren am Freitagmorgen dem zuständigen Richter beim AG Wolfenbüttel vorgeführt. Hier wurde die Hauptverhandlungshaft angeordnet. Im Anschluss wurde der Beschuldigte wurde in die Untersuchungshaftanstalt nach Braunschweig eingeliefert.

