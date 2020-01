Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Auffällige Fahrweise

Nanzdietschweiler (ots)

Ein grauer Pkw Hyundai mit KUS-Kennzeichen fährt in auffälliger Manier auf der L 358 von Nanzdietschweiler in Richtung Glan-Münchweiler. Ein Zeuge meldet, dass der Pkw wiederholt auf die Gegenfahrbahn geriet. Das Fahrzeug konnte schließlich in Neunkirchen am Potzberg kontrolliert werden. Die Fahrerin führte ihre Fahrweise auf erhebliche gesundheitliche Beeinträchtigungen zurück. Der Vorfall ereignete sich am Samstag, 11.01.2020 in der Zeit zwischen 16.10 und 17.00 Uhr. Verkehrsteilnehmer, die im Bereich der Fahrtstrecke gefährdet wurden, mögen sich bitte bei der Polizei in Kusel melden. Telefon 06381 - 919-0 oder per E-Mail pikusel@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kusel



Telefon: 06381 919-0

www.polizei.rlp.de/pikusel



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell