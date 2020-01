Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Brand eines Holzlagers

Münsterappel (Donnersbergkreis) (ots)

Am Sonntagnachmittag geriet in der Schulstraße ein hinter der Garage eines Einfamilienhauses befindliches Holzlager in Brand. Das Feuer wurde durch die freiwillige Feuerwehr von Münsterappel sowie umliegender Ortschaften gelöscht. Brandursache war höchstwahrscheinlich unsachgemäßer Umgang mit glühender Kohle. Da durch den Brand auch die Außenfassade beschädigt wurde, wird der entstandene Sachschaden im vierstelligen Bereich geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

