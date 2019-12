PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: PKW rutscht in Graben

Bad Schwalbach (ots)

Eine 18Jährige aus Hattersheim befuhr am Freitag, den 06.12.2019 gg. 22:45 Uhr mit ihrem PKW die B 275 aus Niederems kommend in Richtung Waldems. Bei dem Vorhaben zu wenden kam sie in Folge eines Fahrfehlers nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei rutschte der PKW in den Straßengraben und kam auf der Seite zum Stillstand. Die Fahrerin konnte sich mit Hilfe anderer Verkehrsteilnehmer durch den Kofferraum aus dem Auto befreien. Zur Sicherheit wurde sie nach dem Unfall durch einen Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr war ebenfalls an der Unfallstelle eingesetzt.

