PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Pressemitteilung für die Polizeidirektion Rheingau-Taunus

Bad Schwalbach (ots)

Einbruch in Einfamilienhaus, Taunusstein-Wehen, Beethovenstraße, 22.11.2019, 14:15 Uhr - 22.11.2019, 18:00 Uhr

(hf) Im Verlauf des Freitagabends kam es zu einem Wohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus in der Beethovenstraße im Taunussteiner Stadtteil Wehen. Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang zu dem Wohnhaus. Hier durchsuchten die Einbrecher mehrere Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck und Bargeld im Wert von 1.850EUR. Anschließend konnten die Täter unerkannt entkommen. Die zuständigen Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus haben in diesem Fall die weitere Bearbeitung übernommen und bitten um Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

Polizeipräsidium Westhessen

Polizeidirektion Rheingau-Taunus

Telefon: (06124) 7078-0

E-Mail: KvD.Bad.Schwalbach.ppwh@polizei.hessen.de



