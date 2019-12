PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Pressemitteilung für die Polizeidirektion Rheingau-Taunus

Bad Schwalbach (ots)

83-jähriger Autofahrer nach Unfall leicht verletzt, Niedernhausen, L3027 zwischen B455 und Niedernhausen, 06.12.2019, 12:17 Uhr,

(hf) Am heutigen Freitag, den 06.12.2019, um 12:17 Uhr, kam es auf der L3027 kurz vor Niedernhausen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 83- jähriger Autofahrer leicht verletzt wurde. Der 83-jährige Niedernhausener kam aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr mehrere Verkehrsschilder und Leitpfosten. Schließlich kam der PKW in Schieflage im Straßengraben zum Stehen. Hierbei entstand an dem Fahrzeug Totalschaden. Der Fahrer musste von der Feuerwehr geborgen werden und kam zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf ca. 13.000EUR. Für die Dauer der Aufräumarbeiten sowie der Unfallaufnahme musste die L3027 eine Stunde lang voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen

Polizeidirektion Rheingau-Taunus

Kommissar vom Dienst



Telefon: (06124) 7078-0

E-Mail: KvD.Bad.Schwalbach.ppwh@polizei.hessen.de



Original-Content von: PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell