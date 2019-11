Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Hamborn: Polizei stoppt illegales Autorennen

Duisburg (ots)

Ein Streifenwagenteam der Polizei hat in der Nacht von Freitag auf Samstag (23. November, 1:40 Uhr) auf der Duisburger Straße ein Autorennen gestoppt. Ein weißer Audi und ein blauer Golf hatten zweimal an den Ampeln stehend stark beschleunigt. Die Polizisten hielten die beiden Fahrzeuge, die in Fahrtrichtung Hamborn unterwegs waren, an und kontrollierten den 24-jährige Golf- sowie den 27-jährige Audifahrer. Beide mussten ihre Führerscheine abgeben, auf ihre Autos verzichten und sich wegen der Teilnahme an einem illegalen Autorennen verantworten. (stb)

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801045

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell