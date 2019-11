Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Polizei sucht Radfahrer nach Unfallflucht

Osnabrück (ots)

Der Fahrer eines Pkw Honda befuhr am Dienstag gegen 17:15 Uhr den linken von zwei Fahrstreifen des Hasetorwalls in Höhe der Kunsthalle, Fahrtrichtung Rißmüllerplatz. Auf dem rechten Fahrstreifen stockte der Verkehr. Plötzlich fuhr ein Radfahrer zwischen den stockenden Autos von rechts auf den Fahrstreifen des Hondafahrers. Dieser konnte nur durch eine Vollbremsung verhindern, dass er den Radfahrer erfasste. Der Fahrradlenker kollidiert allerdings mit dem rechten Außenspiegel. Sowohl der Fahrradfahrer als auch der Autofahrer hielten an, um den Unfall zu klären. Als der Autofahrer sein Handy aus dem Fahrzeug holen wollte, nutzte der Radfahrer den Moment und flüchtete unerkannt über eine Grünfläche. Der Unfallflüchtige kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 30 - 40 Jahre alt - kurze dunkelblonde Haare - deutsches Erscheinungsbild - Dreitagebart - dunkel gekleidet - Mountainbike mit gelb/roten Rahmen

Der Verkehrsunfalldienst sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sonst Hinweise zu der beschriebenen Person geben können. Unter der Rufnummer 0541 3272315 oder 0541 3272215 werden Hinweise aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell